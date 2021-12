NAPOLI. Era uscito di casa con la droga addosso senza permesso, pur trovandosi agli arresti domiciliari. Ma non solo: una volta bloccato dalla polizia ha opposto viva resistenza e così alla lista dei reati commessi ne ha aggiunto un altro. Peggio non poteva finire ieri notte per Carlo Guarino detto “Carlucciello”, 43enne ras di Barra a capo in passato di un gruppo che si scisse dagli Aprea. Ora è tornato in carcere.