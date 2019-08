NAPOLI. Assalita a scopo di rapina da due malviventi alle 7 e 30 mentre andava al lavoro, ha reagito e ha permesso ai colleghi investigatori di partire con il piede giusto nelle indagini. Così la disavventura capitata a una dirigente di polizia in servizio a Napoli è finita, per il momento, con il fermo dei responsabili: due giovani del rione Traiano, uno dei quali già conosciuto dalle forze dell’ordine, ora in carcere in attesa della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.