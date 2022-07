Due anni senza Mario Paciolla. Domani, 15 luglio, ricorrerà l'anniversario della morte del cooperante delle Nazioni unite e giornalista napoletano, ucciso in Colombia. Sarà l'occasione per chiedere ancora una volta verità e giustizia.

La famiglia e gli amici di Mario, con il supporto del Comune di Napoli, hanno organizzato un evento alle ore 18 presso il convento di San Domenico Maggiore, nella Sala del Capitolo.

Una delegazione del sindacato dei giornalisti, guidata dal presidente della FNSI, Giuseppe Giulietti, sarà presente all'evento.

La giornata del ricordo per Mario si aprirà con l'esibizione del cantautore Valerio Bruner che dal balcone del Sindacato unitario giornalisti della Campania eseguirà il brano "Sempe Ccà", composto proprio per Paciolla. Il brano sarà eseguito anche in altri luoghi simbolo della città oltre che alla manifestazione delle 18.