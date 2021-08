NAPOLI. Sono arrivati alle prime luci dell'alba i profughi afgani attesi già dalla tarda serata di ieri al Covid Residence dell'Ospedale del Mare di Napoli dove trascorreranno la quarantena.

Ad accogliere donne, uomini e circa una decina di bambini, fra cui un neonato di sette giorni, il personale sanitario della struttura ed i volontari della protezione civile regionale. Dopo l'assegnazione delle camere e la colazione, in mattinata hanno preso il via i colloqui conoscitivi.

Per gli afgani da oggi ospiti della struttura sanitaria partenopea all'orizzonte ci sono percorsi appropriati di inserimento sociale sul territorio della regione.

DE LUCA. «Alle 5.00 di stamattina la Regione Campania ha accolto un primo gruppo di 20 famiglie afgane provenienti da Kabul, soprattutto donne e bambini (29 bambini di cui due neonati e 27 donne). Gli 87 cittadini in fuga dall'Afghanistan hanno trovato ospitalitaà presso il Covid Residence dell'Ospedale del mare di Ponticelli, rimodulato dall'Asl Napoli 1 Centro proprio per garantire loro il necessario confort e la massima assistenza nel corso del periodo di quarantena. A tutti loro, infatti, la Regione Campania ha fornito un kit di prima necessità, e nella giornata odierna provvederà anche a fornire alcuni giocattoli per i più piccoli che si sono trovati catapulti in una realtà del tutto nuova dopo un viaggio estenuante e tutti i beni di prima necessità compresi indumenti intimi e vestiario». Lo scrive su facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca.