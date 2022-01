NAPOLI. Sono stati sorpresi con le mani nella marmellata, nel caso specifico con la droga e non proprio in modica quantità. Così due giovani napoletani di Scampia già conosciuti dagli investigatori si sono visti stringere le manette ai polsi in pochi secondi mentre “lavoravano” nella zona della Vela Rossa. Il tempo di accorgersi che erano circondati da carabinieri in borghese e già non c’era più tempo per tentare la fuga, comunque impossibile visto che i militari avevano ben congegnato l’operazione.