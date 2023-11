NAPOLI. Due sparatorie nella movimentata notte napoletana. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti all'ospedale Pellegrini dove era giunto il 28enne Luigi Scapolatiello, già noto alle forze dell'ordine e residente all'Arenaccia. Ferito all'addome da colpi di pistola, il 28enne è in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Al momento non ha saputo fornire ancora elementi utili alle indagini e neanche il luogo in cui gli è stato teso l'agguato. Nel frattempo, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in corso Arnaldo Lucci, angolo via del Sebeto, dove era stata segnalata l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. In effetti in strada i carabinieri hanno trovato diversi bossoli calibro 9x21, probabilmente segno di una stesa. Anche in questo caso sono in corso le indagini.