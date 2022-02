I carabinieri hanno rinvenuto in un garage alle spalle dell'Orto Botanico e del Real Albergo dei Poveri, in via della Veterinaria un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando.

Nel corso di alcuni controlli, dopo aver sentito provenire strani rumori da dietro un cancello, i militari hanno trovato un veicolo fermo ma carico e poi scatoloni, file e colonne di scatoloni di cartone con dentro sigarette.

Centinaia di scatole con migliaia di pacchetti: 242 colli per 2 tonnellate 320 chili di sigarette, 115 mila pacchetti, tutti senza marchio di marche nazionali ed estere.

Due le persone finite in manette, di 36 e 43 anni, già note alle forze dell'ordine, che sono state trasferite nel carcere di Poggioreale, che dovranno rispondere di contrabbando di Tle.