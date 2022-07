Un uomo, che potrebbe essere coinvolto nel duplice omicidio avvenuto a Ponticelli, si è consegnato agli inquirenti della Procura di Napoli. Non è stata resa nota al momento l'identità dell'uomo né i termini del suo eventuale coinvolgimento nel duplice omicidio di Carlo Esposito, 29 anni, e Antimo Imperatore, 55 anni.

L'agguato è avvenuto in via Eugenio Montale, in un'abitazione. Una delle due vittime è stata trovata senza vita sull'uscio di casa.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della compagnia di Poggioreale, coordinati dal sostituto procuratore Urbano Mozzillo.

Contrariamente a quanto appreso in un primo momento da ambienti investigativi Antimo Imperatore, una delle due vittime del duplice omicidio di Ponticelli, non apparteneva a nessun clan camorristico. Era noto nel quartiere perche' faceva piccoli lavoretti a domicilio; forse si trovava in quell'appartamento (e' stato ucciso sull'uscio) proprio perche' stava montando una zanzariera.