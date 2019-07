NAPOLI. «Anche oggi si è ripetuto l'ennesimo tentativo di sabotaggio del treno turistico Campania Express da parte di persone, non identificate, ma che hanno come unico obiettivo quello di inasprire gli animi e provocare disordini». È quanto si legge in un comunicato dell'Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, la quale riferisce che «sul treno in partenza alle 14.39 dalla stazione di Sorrento e diretto a Napoli alcune persone hanno inscenato la oramai nota messinscena, occupando il treno turistico e provocando ritardi che, come ovvio, si ripercuotono non solo sul Campania Express, ma su tutti i treni circolanti sulla linea Napoli-Sorrento penalizzando tutti i viaggiatori. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha ripristinato la calma, consentendo la partenza del treno e la ripresa della circolazione». L'azienda fa sapere che «provvederà a presentare presso le competenti forze dell'ordine una circostanziata denuncia per interruzione di pubblico servizio».