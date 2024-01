Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto l’archiviazione, su richiesta del Sostituto Procuratore Sica, del procedimento per una ipotesi di abuso d’ufficio in merito alla nomina da parte del socio Regione Campania di De Gregorio quale Direttore Generale di Eav. In particolare il pm ha ritenuto pienamente condivisibili le argomentazioni espresse dalle difese dell’indagato (avvocati Anna Ziccardi e Dario Gagliano) in ordine all’ipotesi di abuso prevista dall’art. 323 cp. «Ho sempre avuto piena fiducia nella giustizia, ancora una volta confermata», il commento di De Gregorio.