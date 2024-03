NAPOLI. Ancora un episodio inquietante, ancora un oggetto posizionato sui binari. Con il rischio di provocare un incidente dalla gravi conseguenze. A essere presi di mira ancora una volta i binari della Circumvesuviana in via Crapolla, nel territorio di Pompei, nei pressi di un passaggio a livello senza barriere sulla linea Napoli-Scafati-Poggiomarino. Un treno ha centrato un frigorifero che era stato posizionato sulla strada ferrata: per fortuna solo danni lievi al convoglio e tanta paura da parte di chi era a bordo.