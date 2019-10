NAPOLI. In occasione della Giornata Europea delle Fondazioni, che si celebra in tutta Italia e in Europa il 1 ottobre 2019, la Fondazione Banco di Napoli ha scelto di accogliere nella propria sede tutti gli Enti beneficiari dei contributi erogati per i progetti presentati nella prima finestra. Hanno partecipato i soggetti beneficiari dei contributi (in totale 400mila euro) che la Fondazione ha assegnato con l’attività erogativa diel 2019, ripresa dopo l’interruzione registrata nei due anni precedenti. Sono 26 i progetti proposti che hanno raccolto il maggiore interesse della Commissione valutativa, per la loro ricaduta sociale e culturale nelle comunità di riferimento e per la capacità di coinvolgimento dichiarata nei confronti di bambini e ragazzi e delle principali agenzie educative.

"Possiamo riprendere l'attività filantropica della Fondazione attraverso le erogazioni: la Commissione Sostenibilità Sociale ha proceduto con estrema cura alla selezione dei progetti rispettando i regolamenti che ci eravamo dati nel periodo di commissariamento. Grazie alla fusione per incorporazione con la Fondazione Chieti per l'Abruzzo e il Molise abbiamo avuto a disposizione un piccolo importo utile per ripartire con i contributi - ha spiegato Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli -. Sono stati accolti i progetti in grado di contribuire alla lotta alla povertà educativa e al disagio sociale nonché alla promozione dell'arte. Producono una ricaduta sul territorio e non poggiano solo sui contributi nostri: noi abbiamo stanziato 400mila euro per 26 progetti, ma gli enti beneficiari ricevono altri finanziamenti quindi il moltiplicatore totale per il territorio è intorno al milione".

Ecco l’elenco dei progetti accolti con relativa cifra stanziata. Progetti Arte: Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese (10mila euro) per valorizzazione dell’arte orafa; Amici di Capodimonte (12.500) per visite didattiche delle scuole; Fondazione Molise Cultura (10mila) per cicli di incontri culturali; Associazione culturale Teatrante tra tanti (5mila) per promuovere teatro indipendente e off; Associazione Culturale Agora (15mila) per realizzare murales a Forcella in collaborazione col Mann; Associazione Duna di Sale (10mila) per realizzare Salerno letteratura; Associazione Donne e Turismo (15mila) per divulgare le attività della Fondazione Banco di Napoli e museo Cartastorie con spot di giovane regista napoletano. Progetti Educazione: Associazione Artur (20mila) per realizzare laboratori scolastici per adolescenti; Associazione culturale Teatrodisotto (50mila) per realizzare docufilm sui minori di Nisida; Associazione Il Teatro dei Mendicanti (20mila) per ‘The Beggar’s theatre’ a San Giovanni a Teduccio; L’Officina per l’appunto (6mila) per realizzare un laboratorio di musica lirica nel quartiere Avvocata di Napoli; Museo mineralogico Campania (5mila) per realizzare il Premio Capo d’Orlando; Associazione A Ruota Libera (20mila) per contrastare la dispersione scolastica; Club schermistico partenopeo (20mila) per realizzare un polo di scherma in carrozzina, ipovedenti e non vedenti; Progetti Volontariato: Fondazione Oltre le Parole di Pescara (16mila) per un progetto medico rivolto a soggetti affetti da autismo o altre patologie psichiatriche; Associazione Bambini senza sbarre (10mila) per realizzare un luogo d’incontro genitori-figli nel carcere di Secondigliano; Il Tulipano (3.400) per realizzare percorsi museali al Bosco di Capodimonte con ragazzi disabili; Fondazione Made in Cloister (20mila) per realizzare una mensa sociale gratuita con lo Chef Bottura nel refettorio della Chiesta di Santa Caterina; Comunità di S.Egidio (15mila) per un percorso su esclusione sociale e leggi razziali; Irifor di Campobasso (18mila) per il Villaggio della Solidarietà dove si svolgono attività ludiche e riabilitative rivolte a ragazzi con handicap; C’era una volta il cortile di Rotondi (4mila) per laboratori di cucito e falegnameria per ragazzi; Gruppo Logos di Salerno (20mila) per recupero di giovani in difficoltà o con vissuto legato a consumo di sostanze; Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice Salesiane di Don Bosco di Ruvo di Puglia (15mila) per mantenere la mensa con 50 utenti in difficoltà; Lega Problemi Handicappati di Caserta (15mila) per accogliere disabili e anziani in Reggia di Caserta e Belvedere di San Leucio; Ordine dei Chierici Regolari minori di San Cipriano d’Aversa (10mila) per favorire l’integrazione di 25 minori stranieri; Associazione Panacea onlus (10mila) per acquistare auto idoneo al trasporto di disabili.

Infine si ricorda che è aperta la II^ finestra delle attività erogative, che scade il 15 ottobre prossimo, per cui è ancora possibile presentare ulteriori domande da tutte le Regioni del Mezzogiorno, che saranno valutate entro la fine di questo anno.