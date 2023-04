Presentazione ufficiale domani a Napoli del murale dedicato a Mario Paciolla, opera realizzata da Jorit su una delle facciate esterne del liceo Scientifico e Linguistico “Elio Vittorini", in via Domenico Fontana 172. Il progetto, promosso dal collettivo “Giustizia per Mario Paciolla” e dalla famiglia del cooperante napoletano trovato morto nella sua casa in Colombia, a San Vicente del Caguàn, il 15 luglio 2020, ha visto la collaborazione tra istituzioni, enti del Terzo Settore e imprenditoria attiva del territorio. Insieme il Comune di Napoli, la Città metropolitana di Napoli, la Municipalità 5, il Liceo “Elio Vittorini”, il Gruppo di Imprese Sociali Gesco, lo studio di Ingegneria Argo, il consorzio Coop4Art, il Sugc Sindacato unitario giornalisti della Campania, e l'associazione Articolo 21, liberi di… coordinata da Giuseppe Giulietti.

La realizzazione dell'opera è stata anticipata e sostenuta da una campagna di comunicazione svolta in collaborazione con l'ufficio stampa del Gruppo Gesco, la cooperativa NClick e da una partecipata campagna di crowdfunding pubblica gestita dal Collettivo Giustizia per Mario Paciolla.

Alla conferenza di presentazione in programma alle 10,30 interverranno: la cicesindaca del Comune di Napoli Laura Lieto, il dirigente scolastico del liceo “Elio Vittorini” Giuseppe Tranchini, il presidente di Gesco Sergio D'Angelo, l'artista Jorit, il presidente della Federazione nazionale stampa italiana Vittorio di Trapani, i genitori di Mario, Anna Motta e Giuseppe Paciolla, il rappresentante del collettivo Giustizia per Mario Paciolla Simone Campora. Modera Daniele Grano del collettivo Giustizia per Mario Paciolla. Dopo la presentazione è annunciata una performance musicale con Tartaglia Aneuro, Simona Boo, Valerio Jovine e Massimo Jovine e PeppOh.