POMPEI. Più di 21mila visitatori in un giorno feriale e a pagamento è il record assoluto raggiunto nei giorni scorsi dal Parco Archeologico di Pompei. Lo ha detto il Dg del Parco, Gabriel Zuchtriegel: «Vengono troppe persone a Pompei e potrebbe essere un rischio per il patrimonio. Abbiamo pensato di risolvere questa criticità pensando alla seconda Pompei: villaggi e abitati che sono complementari. Faremo quindi di tutto questo un unico grande parco. Un unico paesaggio Archeologico in cui non sarà più distinto quello che è dentro e quello che è fuori. Facendo emergere ciò che circonda Pompei in questo territorio». È il “fuori le mura” di Pompei la proposta che il Parco Archeologico dell’antica città Vesuviana. L’eruzione del Vesuvio, nel 79 d.C., coprí di lava e lapilli non solo Pompei ma anche le numerose ville patrizie e fattorie che la circondavano e che ora sono incluse in un itinerario Archeologico che, spiega il Dg del Parco Archeologico di Pompei «rappresenta un patrimonio che non ha eguali nel mondo». Pompei Express (18 euro) è il tour breve per include visite all’area archeologica dentro le mura ma anche l’Antiquarium, museo interno alla città e, a dicembre, la mostra “L’Altra Pompei”, quella dei ceti più umili. Oggi, con la riapertura dell’Antiquarium di Boscoreale, è stata di fatto inaugurata la “Grande Pompei”. Collegato a questo ci sarà un biglietto di 3 giorni per tutti i siti (26 euro) con servizio di navette per Pompei, le ville suburbane, antiquarium di Boscoreale, Ville di Poppea, Stabiae