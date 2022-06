ACERRA. Si va verso la vittoria al primo turno di Tito D'Errico ad Acerra. Il candidato sindaco, sostenuto da 12 liste di centro, era supportato anche dal primo cittadino uscente Raffaele Lettieri. Si profila quindi una sconfitta per il candidato dell'alleanza Pd-Movimento 5 Stelle Andrea Piatto. È infatti lo stesso Piatto, in un post su Facebook, a fare gli auguri allo sfidante.

BARANO D'ISCHIA. I cittadini di Barano d'Ischia hanno rieletto sindaco Dionigi Gaudioso che, con il 73,70% dei voti, supera la sfidante Maria Grazia Di Scala, ex consigliera regionale in Campania.

CASAMARCIANO. A Casamarciano il 22enne Clemente Primiano ha battuto gli ex sindaci Carmela De Stefano e Andrea Manzi.

LETTERE. È ufficiale a Lettere la vittoria della neosindaca Anna Amendola, unica candidata.

NOLA. A Nola Carlo Buonauro, candidato sindaco di Nola sostenuto dall'alleanza Pd-M5S, ha battuto Maurizio Barbato. Nella città di Giordano Bruno sembra quindi aver funzionato la riproposizione dell'alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle che nel Napoletano ha già portato all'elezione diversi sindaci, a partire dal capoluogo con la vittoria di Gaetano Manfredi (originario proprio di Nola) lo scorso ottobre, oltre a Giugliano, Caivano, Pomigliano d'Arco e Arzano.

PIMONTE. È Francesco Somma, medico, il nuovo sindaco del piccolo paese dei Monti Lattari. Subentra al professore, Michele Palummo, imprenditore della ristorazione, sindaco uscente che ha amministrato per 10 anni Pimonte.

PORTICI. È quasi certo della riconferma a sindaco di Portici Vincenzo Cuomo. Il primo cittadino uscente potrebbe superare l'80% delle preferenze ed essere così eletto per la quarta volta sindaco del popoloso comune alle porte di Napoli, oltre 50mila abitanti e la seconda densità di popolazione più alta d'Italia, dopo le vittorie del 2004, del 2009 e del 2017 (tra il 2013 e il 2017 è stato deputato). I dati ufficiali relativi a 14 sezioni scrutinate su 83 vedono Cuomo (sostenuto da 10 liste tra cui Pd, Campania Libera e Psi) all'81,90%, Aldo Agnello (M5S, Sinistra italiana ed Europa Verde) al 13,98% e Mauro Mori (Fratelli d'Italia) al 4,12%.

POZZUOLI. A Pozzuoli si va verso il ballottaggio tra Paolo Ismeno e Luigi Manzoni, entrambi espressione del centrosinistra. L'esito del primo turno non è però ancora scontato. I dati del ministero dell'Interno, aggiornati alle 21, indicano una sola sezione scrutinata su 69, con Ismeno al 47,65% e Manzoni al 33,82%.

SANT'ANTIMO. A Sant'Antimo, Comune sciolto per infiltrazioni camorristiche, vince il candidato sindaco del Pd Massimo Buonanno.

SOMMA VESUVIANA. Naviga a vele spiegate verso la riconferma Salvatore Di Sarno, sindaco uscente di Somma Vesuviana e candidato per un secondo mandato. Terminato lo scrutinio delle prime sezioni, Di Sarno appare in larghissimo vantaggio sull'altro candidato, Giuseppe Bianco. La ricandidatura di Di Sarno è sostenuta da un singolare schieramento composto da 7 liste, tra le quali quella del Movimento 5 Stelle e la lista "Somma al Centro per i giovani", espressione del partito "Noi Di Centro" fondato di recente dal sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia Clemente Mastella. Nello schieramento opposto, a sostegno della candidatura di Bianco, spiccano invece le liste del Partito democratico e del Partito socialista italiano.

TUFINO. A Tufino Michele Arvonio, comandante della polizia locale di Avellino, ha sconfitto Claudio Ferone.

VISCIANO. A Visciano Sabatino Trinchese è il nuovo sindaco. «Ha vinto la democrazia, il voto libero. È veramente un nuovo risveglio per la comunità che ha deciso, con le proprie matite, di mettere i giovani al centro»: commenta così Sabatino Trinchese il risultato elettorale che lo ha decretato sindaco del piccolo comune del Nolano. «Un'emozione immensa che già da subito diventa responsabilità - continua Trinchese - ringrazio la comunità per la fiducia ma un ringraziamento speciale va alla mia squadra che, con coraggio e determinazione, non si è mai risparmiata in queste settimane di intenso lavoro dimostrando sul campo l'amore per Visciano. Ed ora subito a lavoro».