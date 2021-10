Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, ha votato alle 8.45 in uno dei seggi allestiti nella scuola "Quarati" in via Paolo Tosti, nel quartiere Vomero. De Magistris, eletto per la prima volta sindaco di Napoli nel 2011 e confermato nel 2016, dopo aver votato è immediatamente partito per la Calabria, dove è candidato alle elezioni regionali.