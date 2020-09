Sono 257 al momento le richieste di sostituzione pervenute all'Ufficio elettorale del Comune di Napoli da parte di scrutatori sorteggiati per la tornata elettorale del 20 e del 21 settembre, quando gli elettori napoletani si recheranno alle urne per esprimersi sul referendum per il taglio dei parlamentari e sull'elezione del presidente della Regione Campania e del Consiglio regionale.

Sono 3.594 gli scrutatori nominati con sorteggio dalla Commissione elettorale comunale convocata in seduta pubblica nella sede dell'Ufficio elettorale del Comune di Napolio, in via Epomeo, lo scorso 31 agosto. Da tale data ad oggi, in 257 hanno espresso la volontà di rinunciare all'incarico: una cifra che, secondo quanto si apprende, non rappresenta alcun problema in vista delle necessarie sostituzioni, dato il grande numero dei nominativi inseriti nell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

Sono 883 i seggi elettorali presenti nella città di Napoli, 45 dei quali distribuiti in sedi speciali quali ospedali, luoghi di cura e penitenziari.