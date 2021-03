NAPOLI. «Il prossimo sindaco dovrà avere la forza e l'autonomia di costruire una squadra forte, autorevole, competente, che costruisca una nuova empatia con la città perché solo con la collaborazione tra le istituzioni e chi vive il territorio che non lasceremo nessuno indietro e daremo vita a una nuova stagione di rinascita per Napoli». Lo ha detto Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd di Napoli, nel suo intervento alla direzione provinciale.

Negli incontri con le forze politiche «che hanno avuto esperienze positive di governo con il Partito democratico sia a livello nazionale, che a livello regionale e locale», ha aggiunto Sarracino, «il Partito democratico ha evidenziato alcuni punti per noi irrinunciabili ancor prima di affrontare e sciogliere i nodi programmatici che verranno discussi dalla coalizione».

Tra questi, «una chiara e radicale discontinuità nei confronti della stagione di de Magistris» e «la presentabilità di una coalizione che deve essere sicuramente larga ma che deve godere di una semplificazione della propria offerta politica. Non possiamo presentarci agli elettori con una coalizione in cui noi stessi faremmo fatica a trovare il simbolo del Partito democratico sulla scheda elettorale, ed infine un candidato sindaco che predichi e pratichi comportamenti di forte collaborazione istituzionale innanzitutto con la Regione Campania che in questi anni ha fortemente lavorato e sostituito il Comune su tante cose e che ha previsto la realizzazione di 11 grandi progetti che cambieranno in positivo l'aspetto e servizi della nostra città».

Questi, ha spiegato Sarracino, «sono i punti che abbiamo posto ai nostri alleati per costruire insieme un'alleanza democratica e meridionalista che rafforzi l'idea di una città che ha il dovere di tornare centrale nello scacchiere nazionale ed europeo. Per farlo è chiaro che occorre un programma all'altezza di tale sfida, fatto con testa e cuore. Con una visione e l'ambizione di incidere e determinare il futuro di una città ambiziosa come la nostra, ma che al tempo stesso sappia anche essere concreto cambiando nell'immediato la vita di migliaia di napoletani».