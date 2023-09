«Il territorio si salva anche con la libera informazione, e per garantire la libertà di stampa nel nostro Paese servono interventi urgenti sull’equo compenso, sulle querele bavaglio, sulla legge sulla presunzione di innocenza». È quanto affermato dal presidente della FNSI, Vittorio Di Trapani, in occasione di una conferenza stampa presso il Sindacato unitario giornalisti della Campania sull’emergenza cronisti minacciati in Campania. Il presidente Di Trapani ha anche annunciato una riunione del “Centro di coordinamento sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti” del Ministero dell’Interno sul caso Campania. L’incontro è stato organizzato dopo le nuove minacce di morte arrivate dal clan dei Casalesi a Marilena Natale e alla sua scorta.

«Sul nostro territorio è a rischio l’agibilità della professione giornalistica, in alcune zone è impossibile informare se non a caro prezzo. Lo testimoniano le storie dei cronisti che abbiamo portato qui oggi, costretti a vivere sotto scorta armata semplicemente perché hanno fatto il loro mestiere», ha detto il segretario generale aggiunto della Fnsi, Claudio Silvestri.

«Le minacce ai cronisti non possono passare in secondo piano nell’agenda di chi deve difendere i giornalisti e la libertà di informare in Italia. Il nostro dovere è arrivare il giorno prima e mai più il giorno dopo come è successo in passato. E penso al caso di Giancarlo Siani in Campania», ha affermato il coordinatore nazionale di Articolo21, Giuseppe Giulietti. Durante l’incontro si sono susseguite le testimonianze di Paolo Borrometi, responsabile per la legalità della Fnsi, di Marilena Natale, don Antonio Coluccia, Mimmo Rubio, Luciana Esposito e della portavoce regionale di Articolo21, Desirée Klain. Dal Sindacato unitario giornalisti della Campania, in occasione della conferenza stampa, sono partiti anche gli auguri di buon lavoro al nuovo capo della Procura di Napoli, Nicola Gratteri.