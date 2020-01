NAPOLI. «Entro domenica bisogna recuperare quelle 300 tonnellate a terra, da lunedì si dovrà entrare nell'ordinario, anche perché abbiamo finalmente ottenuto le quote che la Regione doveva garantire da settimane alla città di Napoli. Abbiamo il loro impegno, se entro domenica non recuperiamo, qualcuno sta prendendo in giro i napoletani e non certo il Comune». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parla della questione rifiuti a Napoli durante un'intervista alla trasmissione “Rebus" di Canale21. Per il primo cittadino «parlare di tragedia è eccessivo» e che ha influito molto «il periodo natalizio, dove il numero dei rifiuti è enormemente aumentato avendo il triplo degli abitanti in città e abitanti in più nei comuni della città metropolitana. Questo ha portato a un affanno degli impianti, con un accumulo fino a 300 tonnellate dal 7 gennaio fino a ieri. Si sono aggiunte alcune avarie di mezzi, poi scontiamo la chiusura del sito ex Icm dove ora portiamo solo sfalci, ingombranti e vetro» conclude.

Intanto il dossier sull'emergenza rifiuti a Napoli ed in Campania, stilato dai Verdi, è in costante e continuo aggiornamento. «Venerdì effettueremo un sopralluogo all'inceneritore di Acerra per monitorare la situazione. Napoli intanto è devastata, dalla periferia al centro storico, i cumuli di rifiuti invadono le strade portando degrado e rischio sanitario. In zone come Ponticelli, Scampia, Pianura e Soccavo la situazione ha superato il livello di criticità, i quartieri sono diventati invivibili, anche il flusso di auto e pedoni è messo in seria difficoltà, le normali attività quotidiane non possono essere svolte. Nel cuore della città, la situazione di certo non migliora. Bisogna agire in fretta e bene» ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli in merito alla crisi rifiuti.