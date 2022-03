Una donna di 30 anni è stata uccisa a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. La donna si trovava all'interno di un salone di parrucchiere. Ad ucciderla sarebbe stato un uomo, entrato nel negozio, che ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro di lei. Le forze dell'ordine sono impegnate nella ricerca dell'ex compagno della donna.

La vittima

Si chiamava Anna Borsa e aveva 30 anni compiuti da poche settimane la donna uccisa questa mattina in via Tevere a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. A fare fuoco sarebbe stato l'ex fidanzato con il quale si era lasciata da otto mesi. C'e' anche un'altra persone ferita che e' stata trasportata in ospedale. Intanto proseguono le ricerche da parte dei carabinieri.

La comunità sconvolta

"Abbiamo appena appreso di una notizia che sconvolge la nostra comunità. Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La città intera si stringe intorno alla famiglia. Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma". Così il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, in seguito all'omicidio in un salone di parrucchiere di una 30enne.