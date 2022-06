Si è svolto a Napoli il 9 giugno 2022 l’incontro promosso da ACE (Alleanza Contro le Epatiti) per fare un primo bilancio delle preliminari azioni poste in essere in Regione Campania relativamente alla campagna di screening su Epatite C. Nel corso dell’evento si è discusso delle attività che sono state localmente implementate e pianificate, affinché possano essere utilizzati al meglio i fondi stanziati per lo screening HCV nelle carceri, presso i SerD e per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989. L’evento, organizzato da MAPCOM Consulting, promosso da AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) e SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), con il patrocinio di EpaC onlus, è stato realizzato con il contributo non condizionato di AbbVie e Gilead Sciences. L’incontro ha avuto l’obiettivo di ribadire l’importanza di avviare lo screening e di confrontarsi sull’evoluzione delle fasi operative della campagna a livello locale.

In Campania in particolare, si sta riscontrando un numero sempre maggiore di casi. Il virus infatti si manifesta palesemente come causa scatenante malattie quali epatiti croniche, cirrosi o comunque patologie gravi ai danni del fegato. Il paziente può accorgersene solo quando per motivi ospedalieri si evince dopo analisi di routine o magari per iniziative personali.

“L'obiettivo di eradicare il virus dell’Epatite C entro il 2030 è un obiettivo possibile che abbiamo il dovere di raggiungere” ha dichiarato Michela Rostan, vicepresidente XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati e Ambassador ACE “Da campana spero che la Regione possa partire rapidamente e in maniera capillare con la campagna sulla popolazione generale e sulle altre popolazioni target indicate dal Decreto”

“Per l'eradicazione del virus dell'Epatite C è indispensabile lo screening che consente di arrivare al sommerso e avviare le cure. A maggior ragione in una Regione come la Campania dove le stime sono rilevanti e sottolineano la necessità di un immediato collegamento alla cura delle persone infette per le quali non è stato ancora diagnosticato il virus” ha sottolineato Tommaso Pellegrino, consigliere regionale della Campania.

“Purtroppo, l’emergenza pandemica da SARS-Cov2 ha rallentato la messa in pratica della campagna di screening nazionale gratuito. Nonostante ciò, il Tavolo Tecnico Regionale ha individuato le modalità della sua attuazione ed ora è solo necessario passare alla fase operativa. “ ha ricordato Mario Masarone, Ricercatore Universitario, Medicina Interna ed Epatologia, AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, Università di Salerno e Rappresentante AISF”.

Nel frattempo, sono stati condotti alcuni studi spontanei, frutto di iniziative locali ed individuali degli esperti del settore.

“Le attività propedeutiche con tutti gli esperti di settore sono state fondamentali in questi ultimi mesi per la predisposizione degli strumenti necessari all’attivazione della campagna di screening per Epatite C. “ ha spiegato Angelo D’Argenzio, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Regione Campania “La Regione, in accordo con gli esperti del Tavolo Tecnico, ha cercato di creare una vera e propria rete di offerta che permetta di intercettare le persone nelle occasioni più opportune. Sicuramente saranno implementate campagne di informazione e comunicazione oltre che servizi di counseling volti a sensibilizzare sul valore della prevenzione. La Regione sfrutterà i mesi estivi per finalizzare gli ultimi dettagli delle fasi istruttorie così da poter partire concretamente con le fasi di screening entro il mese di settembre.”

Le attività di screening in Regione Campania potranno coinvolgere quasi 2 milioni di persone. Un ruolo importantissimo sarà giocato dalle campagne di informazione e comunicazione volte ad informare quanti più cittadini campani possibili.

“La disponibilità dei nuovi antivirali ad azione diretta contro HCV ha offerto negli ultimi anni un’opportunità eccezionale di trattamento dell’epatopatia cronica da HCV e di eradicazione dell'infezione stessa.” ha ribadito Nicola Coppola, Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università della Campania L. Vanvitelli e Rappresentante SIMIT ”Ad oggi però sappiamo che esistono pazienti non ancora a conoscenza della propria infezione e non in carico ad un Centro specialistico per il trattamento. È fondamentale, dunque, che la Regione Campania implementi quanto prima un’azione multimodale che da un lato favorisca la capillarità delle attività di screening e dall’altro garantisca un’ampia adesione da parte soprattutto della popolazione generale”.

“La nuova serie di Tavole Rotonde Istituzionali che Alleanza Contro le Epatiti promuove in diverse Regioni italiane ha l’obiettivo di confrontarsi con i decisori locali sulla finalizzazione delle fasi istruttorie e sul concreto avvio dello screening a livello regionale." ha ricordato Ivan Gardini, presidente EpaC Onlus “La Regione Campania ha annunciato la conclusione delle valutazioni inerenti le modalità più opportune di screening per ogni setting coinvolto e, di conseguenza, la pubblicazione di un piano operativo Regionale. L’auspicio è che entro poche settimane tutti gli attori coinvolti siano in grado di attivarsi e partire con le fasi operative”.

La Regione nei mesi scorsi ha lavorato per definire la strategia da mettere in atto per le fasi operative. Sono state effettuate numerose valutazioni e verifiche finalizzate ad individuare gli strumenti più adeguati per partire con le fasi dei test.