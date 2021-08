Tragedia in Virgina dove un bambino di 5 anni è morto, dopo essere stato lasciato per ore in un Suv mentre le temperature salivano ben oltre i 30 gradi. Dalle prime indiscrezionim pare che la polizia abbia risposto alla segnalazione di un bimbo privo di sensi in un quartiere di Springfield. Immediatamente alcuni agenti sono arrivati sul posto cercando di eseguire la rianimazione cardiopolmonare.

I soccorsi

Il piccolo, privo di sensi, è stato quindi trasportato in ospedale, ma orma, per lui, i non c'era più nulla da fare.

Le indagini

Il bimbo era insieme ai fratelli e un genitore. Mentre gli altri sono usciti dall'auto, lui è rimasto in macchina legato al seggiolino. "Le circostanze che hanno portato quel bambino a rimanere lì - ha spiegato la polizia - sono ancora oggetto di indagine".

Bimbo di 6 anni trovato riverso in piscina, la bagnina si tuffa per salvarlo: Christian muore in ospedale

Tragedia in Veneto dove un un bambino è morto annegato in una piscina del padovano, precisamente, a san Pietro in Gu. Il piccolo aveva solo 7 anni e sarebbe deceduto, secondo i medici, per annegamento.

La tragedia

Il bambino è stato trovato, riverso nell'acqua e privo di sensi, in una vasca dell'impianto «Conca Verde», dove si era recato con i genitori. Il ragazzino era riverso a pancia in giù, in un punto dove la profondità è di 1 metro e 20, quando è stato notato da una bagnina.

La dinamica

Menin, questo il nome del bambino, di Limena è stato trovato riverso in acqua nelle piscine Conca Verde da una bagnina in servizio nella struttura. La giovane di 22 anni di Bressanvido (Vicenza) , si è subito tuffata in acqua per soccorrerlo. E' riuscita a portarlo fuori e ha tentato di rianimarlo anche con l'uso di un defibrillatore, ma inutilmente. Il piccolo è stato successivamente trasportato dall'elisoccorso all'ospedale civile di Padova in prognosi riservata dove però è deceduto verso le 14.20 nonostante il prodigarsi dei medici.

Le cause

Non sono chiare le dinamiche della tragedia. Saranno gli investigatori a dover ricostruire perchè nessuno si sia accorto del corpo, inerme in acqua. Sottoposto a vari tentativi di rianimazione, anche con il defibrillatore in dotazione all'impianto, il bambino è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso pediatrico di Padova, dove poco dopo non ce l'ha fatta.

Bimbo di 10 anni muore annegato per salvare la sorellina: «Era in gita per il fine settimana»

Un bimbo di soli 10 anni è morto annegato nel Big Sioux River, in South Dakota, per salvare la sorellina che era caduta nel fiume.

Secondo quanto riportato dai media Usa il bimbo, Ricky Lee Sneve, stava facendo una gita per il fine settimana quando due dei suoi fratelli sono finiti in acqua.

Come ha raccontato la madre, Nicole Eufers, il padre è saltato dentro e Ricky lo ha seguito per salvare sua sorella Chevelle, dicendo che il figlio ha insegnato loro ad "amare e apprezzare la vita".