Tragedia in Puglia, precisamente a Lecce dove un uomo di 55 anni è morto mentre stava facendo jogging.

Lunigi Guerra, questo il nome della vittima, mentre faceva il suo percorso quotidiano, ha accusato un malore risultato fatale.

La tragedia

Luigi Guerra, è deceduto probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio. Tutto è avvenuto attorno alle 13, nei pressi della zona del cimitero.

Quando la vittima si è accasciata un passante ha allertato i soccorsi ma i sanitari del 118 non sono riusciti a rianimarlo.

I concittadini sono sconvolti

Tutto il paese, dove era stimato e conosciuto, è sotto choc.

Tragedia sul lavoro, Francesco muore schiacciato da una balestra: aveva 34 anni

Un incidente sul lavoro questa mattina è costato la vita a Francesco Martino, 34 anni.

L'uomo, originario di Mugnano (Napoli) operaio specializzato per una ditta che lavora il ferro a Pomigliano d'Arco (Napoli) è morto schiacciato da una balestra, una pressa che modella il ferro rovente.

A dare l'allarme gli altri operai, ma i soccorsi sono stati inutili perche' l'uomo è morto sul corpo.

Sulla salma ora potrebbe essere disposto l’esame autoptico da parte della Procura della Repubblica di Nola competente per territorio.

Quella di Francesco è purtroppo l’ennesima morte sul lavoro da inizio 2021.

La sua giovane dipartita ha gettato nello sconforto parenti e amici. In molti lo ricordano come una persona buona e solare.

Schiacciato da una balestra, muore operaio di Mugnano

La tragedia si è consumata ieri mattina. Quando i colleghi dell’operaio si sono accorti di quanto fosse accaduto, è scattato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per il 34enne di Mugnano non c’è stato niente da fare. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi per lasciare margini di sopravvivenza all’operaio.

Il ricordo

La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, gettando nello sconforto amici e parenti di Mugnano.

“Mi stringo al dolore della famiglia Martino per la cara perdita di Francesco”, il commento su Facebook di Marco.

“Lo conoscevo: proprio un bravo ragazzo…mi è dispiaciuto tantissimo”, il ricordo di Milena.