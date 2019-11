GRAGNANO. Esplosione in un distributore di benzina di Monte Urano, in provincia di Fermo. Nella deflagrazione muore un 29enne originario di Gragnano ma residente e Falconara. Si tratta di Giovanni Battista Cascone. L'uomo si trovava nell'area di servizio per conto dell'azienda Mds srl, che si occupa di manutenzione di impianti antincendio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava lavorando all'impianto antincendio quando l'esplosione lo ha travolto senza lasciargli scampo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che non hanno rilevato attraverso le loro strumentazioni fughe di gas. Non sono ancora chiare le cause della deflagrazione che non ha provocato alcun incendio.