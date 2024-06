NAPOLI. Il caldo sta arrivando, le giornate sono lunghe e soleggiate e per i napoletani inizia il periodo delle giornate al mare. Il sabato, ma soprattutto la domenica, sono i giorni più gettonati. Già da alcune settimane, a dire il vero, sulle spiagge cittadine sono in tanti che approfittano del week end per un tuffo a mare. Ma tra sabato e ieri i lidi pubblici e privati di Posillipo sono stati letteralmente presi d’assalto. Tantissime persone hanno affollato i lidi privati di Posillipo. Ma altrettanti hanno scelto le spiagge pubbliche. Anche quest’anno per andare sulla maggior parte delle spiagge pubbliche posillipine c’è bisogno di prenotarsi. Per farlo si accede al sito spiaggelibere.it. Rispetto all’anno scorso, però, qualcosa è cambiato. Quest’anno è possibile fare una prenotazione il giorno prima per il giorno dopo con ingresso entro le ore 13:00, qualora non ci si presenti entro le 13:00 la prenotazione decade in automatico ed il posto è messo a disposizione per lo stesso giorno dalle 13:00. È possibile fare tre prenotazioni a settimana per la stessa persona, i minori devono essere accompagnati. Al momento dell’uscita viene chiesto di convalidare nuovamente al fine di rendere disponibile il posto lasciato libero. Sono disponibili 25 posti attraverso il lido Ideal, 25 posti attraverso il bagno Elena e 450 posti attraverso il lido Sirena. Qualche problema, però, il sistema lo crea. Sono in molti a prenotarsi senza poi recarsi davvero al mare. E in questo modo bloccano l’accesso agli altri fino alle 13, quando la prenotazione viene annullata. Il risultato è che spesso, la mattina non ci sia troppa folla in spiaggia anche se in tanti vorrebbero andarci. Poi nel pomeriggio, quando le prenotazioni si liberano, tornano tutti. E in mattinata, vista l’impossibilità di scendere in spiaggia perché è tutto prenotato, c’è chi si reca nelle spiagge libere senza prenotazioni: largo Sermoneta, le spiaggette a Ferdinando Russo e Marechiaro e soprattutto alla Rotonda Diaz. Lì nelle ultime settimane ci sono anche gli ombrelloni comunali per chi ha difficoltà motorie, regalate dalla produzione di Paolo Sorrentino, regista del film che su quella spiaggia l’hanno scorso ha girato un film. Inoltre oltre ad attrezzature gratuite anche beverini e docce in servizio. Una spiaggia, quella della Rotonda Diaz, scelta anche da gruppi di ragazzini che, se non accompagnati, non possono accedere alle spiagge con prenotazione. Prenotazione che è necessaria anche per l’area marina protetta della Gaiola attraverso il portale ad hoc areamarinaprotettagaiola.it Sono disponibili 200 posti nella fascia oraria 9:00-13:00 e 200 posti nella fascia oraria 14:00- 18:00.