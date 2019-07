NAPOLI. Deciso a non scontare la sua pena ai domiciliari, si è presentato al porto di Civitavecchia tentando di imbarcarsi con documenti falsi. A rovinare i piani di un 62enne campano sono stati ieri pomeriggio gli agenti del commissariato diretti da Paolo Guiso che lo hanno arrestato per evasione e possesso di documenti falsi. Le ricerche erano partite dalla segnalazione fatta dalla Sala Operativa della Questura di Roma su una persona evasa dai domiciliari a Napoli dove avrebbe dovuto scontare la pena di 10 mesi per contraffazione e truffa. Sospettando che l'uomo fosse in città con l'intenzione di imbarcarsi e abbandonare il territorio nazionale per evitare la detenzione, gli agenti sono corsi al porto riconoscendolo e bloccandolo mentre era in procinto di salire su una motonave con destinazione Barcellona. Al momento del fermo il 62enne, nell'ultimo disperato tentativo di scongiurare l'arresto, ha mostrato loro una carta d'identità che poi, risultata falsa, gli è stata subito sequestrata.