A meno che Lisowski non abbia trovato una porta aperta per accedere attraverso le scale interne alla cima del muro di sorveglianza (dove ci sono le torrette), e nulla lo lascerebbe pensare, l’unica spiegazione è che abbia doti acrobatiche da circo. Ma in ogni caso avrebbe avuto bisogno di almeno uno o due complici che l’hanno issato sulle spalle. Una volta su, calare la corda di lenzuola e scendere non è stato difficile. L’ora mattutina e la chiusura domenicale nei pochi negozi in via Porzio, quindi con poche persone in strada, l’hanno agevolato. Un passante però ha visto la scena e pur nel dubbio che si trattasse di una scena da film, ha lanciato l’allarme. Sotto la sua branda sono tati trovati i ritagli delle lenzuola. Gli investigatori hanno ascoltato i compagni di cella del polacco. Lisowski è alto un metro e 80 centimetri circa, è magro e ha una carnagione chiara. Rispetto alla foto segnaletica, ha i capelli castano chiari rasati. Cadendo si è fatto male, per cui appare ora claudicante; indossava pantaloni grigi e maglietta bianca. La questura di Napoli scrive che «L’uomo è da considerarsi pericoloso. Perciò chiunque lo vedesse è pregato di contattare subito i numeri di emergenza e soccorso pubblico». Secondo la maggior parte degli investigatori si sarebbe rifugiato presso amici in un appartamento a Napoli in attesa del momento giusto, presumibilmente di notte, per lasciare città. Sicuramente cercando il più possibile di cambiare aspetto.