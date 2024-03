NAPOLI. La vicenda del degrado dell’ex mercato rionale in via Lago di Scanno a Ponticelli, oggetto di un’inchiesta del Roma (nella foto), approda oggi in consiglio comunale. Il tutto attraverso un ordine del giorno presentato dall’esponente del gruppo Manfredi Sindaco, Gennaro Demetrio Paipais. «Tale area è simbolo di degrado, di vegetazione incolta, di cumulo di rifiuti, di rischio crollo di parte delle strutture ivi presenti e di assenza di manutenzione; si perfezionano rischi di igiene pubblica a danno dei residenti delle aree limitrofe nonché rischio crollo dei fabbricati insistenti nella predetta area» scrive il consigliere. L’area si presenta così oggi il rudere del vecchio mercato rionale di via Lago di Scanno nell’Ina casa Ponticelli di pertinenza del Comune di Napoli. Al suo interno ci lavoravano 26 operatori del settore commerciale e non commerciale presenti tutti i giorni dalle 7 alle 19.30. Dopo che il lucernaio e il tetto diedero segni di cedimento, con i sassi accumulati sul pavimento ancora oggi, il Comune, una decina di anni fa, a seguito di opportune verifiche degli organi addetti optò per lo sfratto degli esercenti dopo circa 50 anni. La struttura presenta sbarre arrugginite dei cancelli, mentre i box sono chiusi un’auto grigia impolverata rischia di sfondarsi alla prossima caduta di pietre. Una situazione di degrado che è arrivata all’attenzione del consiglio comunale.