Italian Green Factory ha presentato formalmente l'offerta per acquisire un ulteriore immobile in provincia di Napoli - a pochi chilometri da via Argine - che sarà utilizzato per accelerare l'entrata in produzione della componentistica per la filiera del fotovoltaico, in attesa della realizzazione della nuova fabbrica presso il sito ex Whirlpool". Lo rende noto Italian Green Factory in un comunicato. "Siamo orgogliosi - spiega il Ceo di Italian Green Factory Felice Granisso - di poter annunciare l'aggiudicazione di un immobile di 32mila metri quadri che ci consentirà di mettere in atto l'acceleration plan proposto nei giorni scorsi a Governo e Invitalia e altresì presentato alle parti sociali. La nostra offerta vincolante è stata formalmente accettata: seguirà entro poche settimane la stipula del contratto di compravendita definitivo per l'immobile". "Contiamo, grazie a questi nuovi spazi - sottolinea-, di far partire la produzione di power skid e inseguitori solari nell'arco dei prossimi 12 mesi consentendoci di rispondere alle richieste di forniture già pervenute all'azienda. L'obiettivo è quello di accelerare e potenziare il progetto di Italian Green Factory, grazie a business e market opportunity a breve termine, che consentiranno il posizionamento strategico dell'impresa sul mercato. Così - conclude Granisso - sarà più veloce anche il ritorno al lavoro per gli addetti ex WHIRLPOOL, in attesa della nuova fabbrica che sorgerà in via Argine, area oggi interessata alle demolizioni dei vecchi opifici"