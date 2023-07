L'amministratore delegato di Tea Tek, Felice Granisso, ha incontrato il rettore dell'Università degli studi Federico II di Napoli Matteo Lorito per raccontare dell'investimento che sarà compiuto sul sito ex Whirlpool, e del nuovo “Green innovation center" che è parte integrante del progetto di reindustrializzazione dell'area. È quanto si legge in una nota Tea Tek Group. Insieme hanno discusso delle potenzialità dell'intervento e delle possibili collaborazioni tra ricerca, impresa e mondo accademico per implementare l'innovation center che svilupperà nuove tecnologie digitali, a partire dall'intelligenza artificiale e l'IoT, a supporto dell'innovazione green per la sostenibilità e per la filiera produttiva della transizione energetica.