NAPOLI. Grande partecipazione e commozione alla messa natalizia celebrata dall’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, presso la Italian Green Factory (ex Whirlpool). «Dopo quattro anni di resistenza e lotta - ha detto monsignor Battaglia - finalmente un po' di luce. Non solo la lotta, ma anche la coerenza paga. La speranza non delude mai». «Siamo commossi e felici per la presenza dell’arcivescovo – ha commentato il ceo di Italian Green Factory, Felice Granisso – per questo momento di festa cui hanno partecipato lavoratrici e lavoratori sia ex Whirlpool, sia del gruppo Tea Tek. Abbiamo voluto tutti qui perché il 2024 sarà un anno importante, quello della vera ripartenza». Alla funzione celebrata presso il cral della fabbrica di via Argine tante famiglie di lavoratori e lavoratrici e le autorità che non hanno voluto mancare al momento di raccoglimento e di gioia.