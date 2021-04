NAPOLI. Un’altra scazzottata tra gruppi di giovani in via Santa Maria Antesaecula, avvenuta alcune sere fa, ha riacceso i fari sul ferimento dei due minorenni ai Vergini del 6 aprile scorso. Le indagini vanno avanti a spron battuto e starebbe gradualmente venendo fuori che l’aggressione subita dalle vittime sarebbe una vendetta mascherata da rapina. Alla base potrebbe esserci una lite pregressa con altri coetanei, probabilmente di un quartiere diverso. N.G.M. e R.M. sono delle Case Nuove e gli investigatori tra le prime domande chiesero come mai si trovassero di notte nel Rione Sanità.