NAPOLI. Nonostante la recentissima sfilza di arresti che ha messo alle corde i due clan di Pianura, le piazze di spaccio sembrano essere tornate a macinare affari in grande stile. Gli uomini in divisa non hanno però intenzione di mollare la presa e mettono a segno un nuovo blitz, stavolta nel fortino del gruppo Carillo-Perfetto, eseguendo un ingente sequestro di droga pronta alla vendita.