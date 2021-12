NAPOLI. Non un agguato “qualsiasi”, ma un feroce regolamento di conti tra parenti legati da uno strettissimo vincolo di sangue. Dietro la sparatoria che il 21 luglio dello scorso anno, in via della Villa Romana, a Barra, ha visto avere la peggio il ras Andrea Attanasio, storico esponente del clan Formicola di San Giovanni a Teduccio, e Marco Cozzolino ci sarebbe stata la mano (armata) di Giuseppe Attanasio, fratello del primo e anch’egli volto da tempo noto agli archivi delle forze dell’ordine.