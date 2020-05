MONTE DI PROCIDA. Falsi volontari della Protezione Civile in giro per Monte di Procida. Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Pugliese.

«Ancora una volta in questo difficile momento che tutti stiamo vivendo dobbiamo segnalare azioni deprecabili di individui che si spacciano per Volontari della Protezione Civile e si recano presso le abitazioni con intenzioni malevole» spiega il sindaco.

«Siamo di fronte ad una vera e propria truffa, nessun dipendente del Comune o Volontario della Protezione Civile si reca presso i domicili se non chiamato per offrire supporto oppure per la consegna di spesa o farmaci che sono attività concordate telefonicamente con l’utenza. Si raccomanda attenzione e per ogni dubbio e segnalazione chiamate il 112 o la polizia municipale» conclude Pugliese.