NAPOLI. Un riconoscimento ufficiale della Città è stato conferito nel pomeriggio dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris a Bianca Iengo, responsabile diocesana della Farmacia solidale che ha sede in Via Vergini nel cuore della Sanità. Un’opera meritoria quella della dottoressa Iengo che segue di persona la distribuzione dei farmaci, curata dall’Arcidiocesi di Napoli mentre la raccolta dei farmaci è coordinata dall’Ordine dei farmacisti di Napoli. Nella targa che accompagna la medaglia della Città si legge “Napoli alla dottoressa Bianca Iengo farmacista e farmacologa, testimone di carità cristiana e di solidarietà umana, in segno di profonda gratitudine ed ammirazione e quale pubblico riconoscimento per il Suo alto impegno umanitario per la Sua intensa attività, caratterizzata da abnegazione, assoluta dedizione al servizio delle fasce più deboli, dei poveri, dell'infanzia e degli emarginati del nostro territorio e della nostra comunità di direttore responsabile diocesana della 'Farmacia Solidale' progetto 'un farmaco per tutti' ideato, voluto e realizzato da Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli".