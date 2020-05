NAPOLI. All'imbarco del Molo Beverello, nel porto di Napoli, 5 passeggeri sono stati trovati con temperatura pari o superiore a 37,5°C e sono stati sottoposti a test rapidi, tutti negativi. I cinque passeggeri non sono stati fatti partire per le isole del Golfo alle quali erano diretti, in attuazione dell'ordinanza numero 46 della Regione Campania.

Nell'ambito dei controlli agli imbarchi per le isole Ischia, Procida e Capri, al Molo Beverello di Napoli sono stati registrati 198 passeggeri; all'imbarco di Castellammare sono stati registrati 165 passeggeri diretti a Capri, sottoposti a controllo sono risultati negativi; all'imbarco di Sorrento sono stati registrati 358 viaggiatori diretti a Capri​, nessuno dei quali positivo.

All'imbarco di Calata Porta di Massa, a Napoli, 25 passeggeri sono stati sottoposti a test rapidi, tutti negativi.