L'Italia è pronta da lunedì ad entrare a pieno regime della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. La senatrice campana del Movimento 5 Stelle, Maria Domenica Castellone, auspica per questo nuovo periodo una maggiore attenzione alla Sanità territoriale. L'occasione per esporre questo pensiero c'è stata durante la conferenza stampa che la Castellone ha tenuto oggi con i colleghi Valeria Ciarambino e Nicola Provenza.

La senatrice campana ha spiegato: «Non bisogna approfittare di questa emergenza per danneggiare ulteriormente il bilancio di una Sanità che è già al collasso. Ci aspettiamo in questa Fase 2 un maggiore supporto alla Sanità territoriale. L'importanza delle strutture di prossimità e delle azioni domiciliari è sotto gli occhi di tutti, bisogna fare il massimo per sostenerle».

Esposto alla Corte dei Conti della Campania

Parlamentari e consiglieri regionali campani del Movimento 5 Stelle hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti della Campania. Al centro del mirino il protocollo d’intesa tra Regione Campania e Aiop Campania “per l’attivazione di posti letto Covid dedicati, nonché per l’implementazione dei posti letto non Covid per il trasferimento e l’invio dei pazienti da presidi ospedalieri alle case di cura”.

Un esposto in cui viene contestata “la remunerazione riconosciuta alle cliniche private non sia ancorata alle prestazioni effettivamente svolte né al valore della reale produzione”.

Secondo i parlamentari e consiglieri del M5S si tratterebbe “di un indennizzo forfettario elargito dalla Regione Campania sulla base della disponibilità manifestata dal privato accreditato a voler fronteggiare l’emergenza Covid-19 e quantificata in misura del 95% di un dodicesimo del budget assegnato alla specifica casa di cura e senza rispetto alcuno dei principi di rendicontazione sanciti dalle norme di corretta tenuta della contabilità pubblica o di corretta gestione delle risorse finanziarie erogate da soggetti pubblici” .

L’entità della remunerazione sarebbe “non proporzionata, visto che il decreto Liquidità del Governo prevede un massimo del 70%”.

Accordo Regione Campania-Aiop, è bufera

Castellone: «Dieci pazienti Covid sono costati 3,3 milioni di euro»

La senatrice campana Maria Domenica Castellone spiega: «A fine marzo la Regione Campania ha stipulato un accordo di tre mesi con le cliniche private finalizzato a supportare la sanità pubblica, che non possedeva un numero di posti in terapia intensiva sufficiente a fronteggiare una eventuale grande ondata di contagi da coronavirus. Ora quell’accordo è al centro di una inchiesta aperta dalla Corte dei Conti».

«Tutto è partito - spiega la senatrice campana - dalla segnalazione di una Asl campana che ha portato la procura all’apertura di un fascicolo. Fascicolo che è stato inoltrato anche alla Guardia di finanza perché in ballo ci sono molti soldi. L’accordo stabiliva il pagamento, ogni 30 giorni, del 95 per cento del budget mensile già assegnato nel 2018 a ogni struttura privata, senza rendicontare le attività e le prestazioni realmente eseguite».

«Ad oggi - continua la Castellone - in quelle cliniche sono stati ricoverati solo dieci pazienti per i quali la Regione Campania ha pagato ben 3,3 milioni di euro. Sulla vicenda ho presentato una interrogazione in Senato, chiedendo al Ministero della salute di procedere ad appropriate verifiche e dovuti approfondimenti».