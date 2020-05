NAPOLI. «La nostra idea è aprire tutti gli spazi possibili, alcuni anche la sera e di notte, e non limitare gli orari, ovviamente con un patto tra commercianti, cittadini, forze di polizia e istituzioni locali: così riprende l'attività economica ed evitiamo assembramenti in città come Napoli». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto a "Mattino Cinque" su Canale 5, commentando la decisione di alcuni sindaci di limitare gli orari della cosiddetta "movida".

Secondo de Magistris «è giusto che ognuno abbia la sua idea, ma credo che in Lombardia alcuni sindaci siano rimasti molto scottati del fatto che, quando si andava verso il contagio massimo, si diceva di riaprire. Noi a Napoli abbiamo chiuso prima del Governo, dire ai concittadini che bisognava chiudersi prima che arrivasse lo tsunami, secondo me, è stata una scelta vincente. Ora la penso in maniera diversa alcuni miei colleghi sindaci e nella nostra città stiamo facendo esattamente il contrario».