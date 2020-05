ROMA. Sarà un decreto e non più un Dpcm a regolare il nuovo allentamento del lockdown che avrà inizio lunedì 18 maggio. «Proporrò ai ministri di adottare un decreto legge, sarebbe la soluzione migliore per coinvolgere il Parlamento. Siamo usciti dalla fase più acuta, ora possiamo anche adottare lo strumento del decreto legge», spiega Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri. Per il premier da lunedì si aprirà «una ripartenza pressoché completa», anche se uno stop resta. Per ora, annuncia, i trasferimenti tra le regioni «restano congelati» perché troppi spostamenti «potrebbero condizionare la curva epidemiologica». L’ok per gli spostamenti tra una Regione e l’altra non arriverà prima di giugno. Su questo, viene riferito, il Comitato tecnico scientifico è stato «categorico». Il Governo affronterà la questione a partire dal 18 e comunque entro fine mese, avendo sul tavolo i dati delle prime settimane di “libertà”. Probabile si arrivi a quanto sta accedendo in Francia, dove i territori sono divisi in zone rosse, gialli e verdi in base al numero dei contagi e sono possibili gli spostamenti tra i territori simili. «Certo è più facile garantire una relazione tra regioni a basso rischio, mentre è più complicato tra una regione ad alto rischio e una a basso rischio, comunque lo verificheremo con le regioni e in Parlamento», assicura Francesco Boccia. Il ministro per gli Affari regionali continua a predicare cautela: «L’Italia è un malato, in condizioni migliori ma pur sempre un malato».

Da lunedì, comunque, le novità non mancheranno. Finisce l’era dell’autocertificazione per gli spostamenti. Dal 18 maggio si potrà tornare a uscire di casa, rimanendo all’interno della regione di residenza, senza dover mettere nero su bianco “comprovati motivi di necessità e urgenza”. Saranno poi le singole Regioni, in base ai dati epidemiologici locali, a stabilire le ripartenze, a partire dalle linee guida dell’Inail approvate dal comitato tecnico scientifico e inviate dal Governo ai territori. Possibile riaprire negozi, bar e ristoranti, parrucchieri e barbieri, centri estetici, che sarebbero dovuti restare chiusi fino al primo giugno. Sì, quindi, a cene e caffè con gli amici, all’interno delle proprie abitazioni come nei locali, pur sempre con le dovute cautele e rispettando le misure di sicurezza. Bisognerà, invece, con ogni probabilità, attendere il 25 per tornare in palestra. Il progressivo allentamento dovrebbe riguardare anche le seconde case all’interno della propria regione. Parrucchieri e centri estetici potranno lavorare solo su prenotazione, con le porte aperte e a due metri di distanza, anche il lunedì e la domenica. Oltre alla mascherina, il cliente dovrà avere una mantella o un grembiule e asciugamani monouso, che se riutilizzabili devono essere lavati ad almeno 60°C per 30 minuti. Per i trattamenti estetici cabine chiuse e niente sauna e idromassaggi.

L’opposizione non è molto entusiasta. C’è anche il «“divieto di annegare”, siamo all’assurdo», tuona Giorgia Meloni. «Da riscrivere» per Lega e FI. «Stop a regole assurde, bisogna liberare il lavoro», ripete Matteo Salvini.