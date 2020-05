NAPOLI. Strade piene e negozi aperti a Napoli. Tanta gente in strada ma nel rispetto quasi assoluto delle regole: Napoli dà il benvenuto così a questa ulteriore parte di Fase 2 caratterizzata dallo stop a molte restrizioni vigenti.

Torna il traffico in centro e il rito del caffè, anche se per il momento è possibile berlo solo al banco. Alcuni dei bar storici, a cominciare dal Gambrinus e dalla Caffetteria Vanvitelli al Vomero, prolungano la chiusura, in attesa anche di regole meno stringenti. Ripartono, invece, tantissimi piccoli bar.

Fin dalle prime ore del mattino, nelle vie dello shopping, code davanti ai negozi di abbigliamento.

Aumentano le corse del trasporto pubblico su gomma e su ferro, ma sia a Napoli che in provincia non si supera il 25% della capienza massima prevista, fatta eccezione per le ore di punta.

Le chiese proseguono le operazioni di sanificazione e di predisposizione degli spazi per le funzioni religiose aperte ai fedeli, mentre i ristoranti, che resteranno chiusi almeno fino al 21 maggio, approfittano adeguarsi alle nuove predisposizioni.

Negli storici mercatini di Antignano e della Pignasecca cresce il numero delle bancarelle di prodotti alimentari, ma restano ancora vuoti gli spazi solitamente occupati da borse e vestiti.