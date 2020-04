NAPOLI. Aumentano da domani le Frecce di Trenitalia sulla direttrice Nord-Sud Torino-Milano-Napoli. In vista dell'avvio della fase 2 dal 4 maggio prossimo, saranno disponibili, infatti, ulteriori due Frecce per i collegamenti Nord/Sud e altrettante per quelli Sud/Nord. A comunicarlo è Trenitalia.

Le nuove quattro Frecce vanno così ad aggiungersi alle altre 8 che, complessivamente, circolavano nella fase 1 del lockdown, e che diventano così 12. Il nuovo criterio di assegnazione dei posti a sedere prevede il 50% di riempimento del treno così da permettere la distanza fra i passeggeri. Pertanto, considerando mediamente 250 posti su ogni convoglio, i posti disponibili saranno circa 3000.

L'aumento dell'offerta da domani con le nuove quattro Frecce è un primo step in vista delle riaperture previste dal Dpcm a partire dal 4 maggio. Le corse dovrebbero essere ulteriormente aumentate con il passaggio successivo del 18 maggio con il riavvio di altre attività e, oltre alla Torino-Milano-Napoli, si prevede il potenziamento dei collegamenti per Reggio Calabria, Bari e Venezia.

Non si esclude, comunque, che già dalla prossima settimana, a seconda dell'andamento della domanda, si possano aggiungere collegamenti come, ad esempio, sulla Roma-Bari.

Per i prossimi giorni, sulle Frecce, c'è ampia disponibilità di posti. Segno, questi, di pochi spostamenti programmati per il weekend. Dal 4 maggio si prevede una richiesta maggiore in coincidenza con la ripresa delle attività lavorative.

E in previsione del 4 maggio, preoccupazione è stata espressa dal sindaco di Napoli: «Serviranno controlli ferrei per evitare quello che è già successo a marzo, quando migliaia di persone sono arrivate al Sud dalle zone rosse portando un aumento del contagio». Dello stesso avviso il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli: «Siamo molto preoccupati, tutto questo può far ripartire pericolosamente i contagi. Abbiamo chiesto a De Luca di intervenire per evitare un disastro. Attenzione alle partenze di fortuna, le più pericolose».