Mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 16 il Corso di Laurea in Hospitality Management dell’Università degli Studi di Napoli Federico II terrà l’evento di presentazione del percorso di studi. Hospitality Management presentation Day è un momento di incontro per tutti gli studenti interessati e appassionati al settore turistico, che intendono intraprendere una carriera al suo interno.

Il Corso di Laurea Triennale Sperimentale ad Orientamento Professionale in Hospitality Management promosso dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è stato ideato ed istituito con l'intento di a fornire ai laureati competenze e conoscenze nel campo del management delle imprese dell'ospitalità.

Il percorso formativo, di tipo professionalizzante, prevede un terzo della formazione in azienda. Il Corso si avvale di prestigiosi partner nazionali e internazionali, leader nel settore del middle-management quali: Federalberghi Campania, Unione degli Industriali di Napoli (Confindustria), catene alberghiere come Starhotels, Mariott, Hilton, Accor.

I corsi attivi sono accompagnati da attività laboratoriali le quali permettono di acquisire competenze trasversali spendibili nella futura carriera professionale. In particolare, il Laboratorio di Inglese in collaborazione con CLA per offrire ai futuri laureati skills linguistiche in vista del secondo anno che prevede lezioni in lingua inglese. Inoltre, di particolare interesse sono i Digital Labs e Lingua Innovation.

Il Corso di Laurea in Hospitality Management è rivolto ad un numero massimo di 50 studenti i quali dovranno superare una prova di ammissione, sulla base di un bando pubblicato sui siti ufficiali di Ateneo e del Corso di Laurea.

Tutti i futuri studenti che intendono intraprendere una carriera nel settore dell'ospitalità sono invitati a partecipare all’evento Hospitality Management presentation Day in programma mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 16.00 su Youtube.

Per collegarsi: https://youtu.be/LwsKnW1GuJo

PROGRAMMA:

Ore 16: Adele Caldarelli, Direttore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni

Ore 16.05: Valentina Della Corte, Coordinatrice del Corso di Laurea in Hospitality Management

Ore 16.20: Antonio Lettera, Direttore Generale Starhotel Terminus, Napoli

Ore 16.25: Andrea Zana, General Manager Hotel San Pietro di Positano

Ore 16.30: Fabrizio Orlando, responsabile Italia Tripadvisor

Ore 16.35: Testimonianze di giovani studenti

Ore 16:45: Risposte alle domande degli studenti