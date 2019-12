NAPOLI. Niente sold out a Napoli per la festa dell’Immacolata. Scarse le prenotazioni nel capoluogo e in Campania rispetto allo scorso anno. In città si prevede solo il 60% di occupazione delle camere. È questa la fotografia scattata dall’Osservatorio extralberghiero Otei-Abbac coordinato dal presidente Agostino Ingenito.