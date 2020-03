QUALIANO. Carabinieri denunciano 9 giovani assembrati per festeggiare un compleanno. Avevano scelto un'abitazione con stereo potente. I carabinieri della stazione di Qualiano e quelli della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno denunciato 9 persone, tutte maggiorenni, che nonostante i divieti si sono riunite in un’abitazione di via Giulio Cesare per festeggiare un diciottesimo compleanno. La musica ad alto volume ha insospettito alcuni vicini che hanno allertato i carabinieri. Il festeggiato, residente altrove, si è scusato con i militari confessando di organizzato la festa in quell’abitazione perché dotata di un impianto stereo molto potente.