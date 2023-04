NAPOLI. «C'è la volontà di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni, nella piena consapevolezza che solo una forte opposizione in Regione e in Comune pone le basi per le future vittorie». Lo affermano in una nota congiunta il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, e la segretaria cittadina di Napoli, Iris Savastano.

Per i due rappresentanti azzurri «la sinergia con il Governo ed i parlamentari di maggioranza è fondamentale in funzione della crescita di Forza Italia. Una sfida nella quale i consiglieri comunali devono svolgere un ruolo di protagonisti, rappresentando la frontiera con il cittadino. Riteniamo che i coordinamenti cittadino e provinciale di Napoli - aggiungono Martusciello e Savastano - rivestono un ruolo di primo piano nell'ambito delle sfide che verranno, così come la condivisione delle scelte costituisce un elemento essenziale per l'ulteriore rafforzamento del partito».

Il gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale di Napoli esprime quindi «fiducia nei confronti del coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, con il quale collaborerà lealmente» e manifesta «apprezzamento per la nomina del senatore Francesco Silvestro, quale vice coordinatore regionale azzurro con delega agli enti locali».

Dal canto suo il coordinamento regionale, conclude Martusciello, «condivide la grande responsabilità della segretaria cittadina, alla quale non farà mancare supporto politico e organizzativo per affermare la leadership di Forza Italia a Napoli e in Campania».