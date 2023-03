«Ho rassegnato le dimissioni dall'incarico di vice coordinatore campano di Forza Italia ed ho comunicato al Presidente Berlusconi la decisione di lasciare Forza Italia». È quanto comunica il consigliere comunale di Forza Italia a Napoli, Domenico Brescia.

«Dopo una lunga riflessione - spiega - ritengo che non sussistano le condizioni in questo partito per continuare il mio impegno alla ricerca di una politica buona, onesta, trasparente, fondata su un confronto teso ad affrontare e risolvere i problemi dei cittadini. Continuerò da consigliere comunale di Napoli, da indipendente, a servire la mia città con orgoglio e dignità».