«Sono molto contento di essere qui stamattina ad inaugurare il Salone del Nauticsud. La nautica è un comparto importantissimo per tutta Italia e per il nostro Sud. Questo settore deve crescere con al centro anche l'ambiente. E' grande opportunità di sviluppo che dobbiamo seguire e sostenere». Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine del taglio del nastro della 48esima edizione di Nauticsud che si concluderà domenica 20 febbraio.

Per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l'iniziativa «è una grande opportunità per un settore strategico per la città. Napoli è una grande città di mare e deve valorizzare queste sue potenzialità».

Presenti al taglio del nastro anche i senatori Francesco Urraro e Vincenzo Carbone, l'assessore regionale alla Legalità e Immigrazione Mario Morcone, il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, il deputato Catello Vitiello e il presidente dei parlamentari mediterranei Gennaro Migliore insieme al presidente della BCC Campania, Amedeo Manzo e al direttore di Trenitalia-FrecciaRossa, Pietro Diamantini, tutti attenti allo sviluppo economico e turistico del territorio.

Il ritorno di Nauticsud organizzato Afina - Associazione Filiera Italiana della Nautica, dopo due anni di pausa forzata, si accompagna ad un momento significativo per la produttività del settore della nautica da diporto e per le immatricolazioni, con il primato della Campania che registra un fatturato in maggiore crescita rispetto ad altre regioni, secondo i dati di Confindustria (+8.5% sulla media nazionale del +7.2%).

L'esposizione si sviluppa in oltre 7 padiglioni e nelle aree scoperte della Mostra d'Oltremare, per accogliere numerose novità e anteprime nazionali ed internazionali, in particolare nei segmenti dei gommoni, di barche e yacht e motori.