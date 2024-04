NAPOLI. È ancora presto per bilanci definitivi ma la Pasqua 2024 in Campania si prospetta da record, con un giro d’affari stimato di 92 milioni di euro e 266mila turisti attesi. A trainare la crescita è Napoli, che con 174mila presenze e un fatturato di 62,9 milioni di euro si conferma una delle mete preferite in Italia per le festività pasquali. Confesercenti Campania fotografa un quadro positivo per il settore turistico regionale, sottolineando però come l’inflazione e i rincari potrebbero hanno un po’ frenato la spesa dei consumatori.